Общество

Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей

Сотрудники Псковской ГРЭС взяли под опеку семейство лебедей, которое не улетело зимовать в теплые края. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

«На золоотвале Псковской ГРЭС осталось зимовать целое семейство лебедей. 7 прекрасных птиц сбились в стайку и сидят на уже окрепшем льду. Почему птицы не улетели в теплые края, остается загадкой», - сообщили на предприятии.

Лебедей обнаружили сотрудники цеха общестанционных работ Псковской ГРЭС и сразу забили тревогу. На улице минусовая температура, и если не предпринять никаких действий, птицы погибнут.

«Мы пытались накормить их, но они близко не подходят, - рассказал мастер участка тепловых сетей и подземных коммуникаций Петр Богданов. - Хотели прогнать их на водохранилище, где еще не встал лед и много корма, но только двое из них поднялись в воздух, и то потом вернулись к оставшимся. Очень жалко их, такие красивые, грациозные и верные».

Представители совета молодежи Псковской ГРЭС взяли лебедей под свою опеку. Ходатайства об оказании помощи прекрасным птицам будут направлены во все зоозащитные организации Псковской области.