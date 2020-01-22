Общество

В Пскове праздник «Сытый студент» собрал молодежь на «кулинарную битву»

Традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове в преддверии Дня студенчества в пятницу, 24 января, в кафе «Вкус и цвет». Уже шестой год Псковский городской молодежный центр проводит мероприятие, на котором студенты могут показать свои кулинарные способности, проявить командный дух и пообщаться с городским руководством. На этот раз, помимо студенческих команд, кулинарное мастерство продемонстрировали депутаты Псковской городской Думы - Валерий Тюменцев, Сергей Мусиенко, Сергей Колосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования. Глава Пскова Елена Полонская также приняла участие в мероприятии в качестве почетного гостя и председателя жюри соревнований. Членами жюри также выступили заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики Алена Трунова, начальник отдела по делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев, а также шеф-повар кафе «Вкус и цвет» Анна Выженова.

В своем приветственном слове глава муниципалитета поздравила студентов с наступающим праздником: «Искренне желаю вам больших профессиональных успехов! Не бойтесь ставить перед собой самые высокие цели - если вы будете много трудиться, я уверена, вы всего добьетесь». Она подчеркнула, что очень важно сейчас налаживать добрые конструктивные отношения с молодым поколением, слышать их и участвовать в их жизни. Елена Полонская поблагодарила организаторов мероприятия и пожелала участникам конкурса успешного состязания.

Темой кулинарных работ в этом году было выбрано «Традиционное блюдо современного псковича». За звание победителей боролись 8 команд - по 4 человека в каждой - студенты средних и высших учебных заведений города.

30 минут студенческие команды из единого для всех команд набора продуктов готовили свои блюда, чтобы затем представить на суд членов жюри.

Елена Полонская понаблюдала за ходом работ по приготовлению кулинарных шедевров, рассказывая о своих студенческих годах. «Студенчество - самая замечательная пора! Мы тогда действительно ловили кайф от жизни - много мечтали, строили планы на будущее, дружили, любили», - вспоминала Елена Полонская. Кроме того, она сама приняла участие в приготовлении блюд в составе команды Псковской гордумы.

Всего за время проведения конкурса команды приготовили более 25 блюд. По истечении назначенного времени судьи под руководством шеф-повара кафе «Вкус и цвет» оценивали вкусовые качества, эстетику оформления, подачу кулинарной композиции и идею концепции студенческих кулинарных изысков.

По итогам конкурса члены жюри присудили 3-е место команде «DreamTeam» (Псковский Государственный университет), 2-е место заняла команда «Туристы» (Псковский филиал Международной Академии туризма). Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда «Скобари» (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса)

Специальный приз главы города «Самое оригинальное студенческое блюдо современного Псковича» по инициативе Елены Полонской был вручен команде «Квас» (Псковский политехнический колледж).