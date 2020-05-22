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Общество

Примерочные кабины исчезнут: как изменятся магазины одежды после пандемии

24.05.2020 21:50|ПсковКомментариев: 2

Тысячи женщин с надеждой читают новости о послаблениях режима самоизоляции, ожидая, когда же уже появится информация об открытии торговых центров. Шоппинг для многих людей давно стал не только необходимостью, но и способом снять стресс. Увы, эксперты в области дают неутешительные прогнозы - самым пессимистичным сценарием может стать полный уход продаж в онлайн. 

В рекомендациях, которые практически каждый день щедро раздает Роспотребнадзор, есть пункт про продажу непродовольственных товаров. Тем не менее, новые правила постпандемийного мира выглядят несколько поверхностными, не затрагивают бытовые нюансы. Так, например, пока совершенно не ясно, как будет происходить примерка. Ведь получается, что двое (а то и больше) совершенно чужих людей, могут оказаться в одном платье в течение считанных минут. Такая ситуация в условиях, когда мы дезинфицируем «всё и вся», выглядит по меньшей мере странно, сообщает «МК» в Пскове

«Мы готовим салоны к открытию по рекомендациям Роспотребнадзора, - комментирует ситуацию директор по маркетингу сети обувных магазинов Ирина Зуева. - Это антисептики на входе, это перчатки и макси на сотрудниках, это постоянная уборка. Что касается дезинфекции самого товара, пока решений нет. Обрабатывать обувь, например паром, после клиента невозможно, она может испортиться так же, как и от других средств обеззараживания. Возможно, это даже излишне. У нас есть требования по перчаткам, есть старые требования по примерке на носок, то есть голое тело не прикасается к обуви». 

Если с обувью более или менее понятно, то с примеркой одежды - не совсем. Ведь вещь обязательно прикоснётся к голой коже. По словам ритейлеров, на данный момент тема стерильности вещей при оффлайн-продажах пока не обсуждается. Многие ткани могут испортиться при обеззараживании паром, которое выглядит одним из самых очевидных способов дезинфекции. В сообществе надеются, что ближе к концу лета появятся официальные директивы.

«Ввиду специфики  каждого вида товара и работы торгового объекта, включая  занимаемые им площади, правила общения с покупателями едва ли будут «однотипными» для  всех торговых точек и для всех товаров повседневного спроса, - объясняет президент СОЮЗЛЕГПРОМа Андрей Разбродин. -  В любом случае, придется соблюдать  санитарно-защитные нормативы, которые  не отменяются. В ритейле разрабатываются варианты  технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на «удаленке». Примерка на 3D-модель используется в странах Запада уже не  первый год».   

С тем, что оффлайн-продажи, скорее всего, сойдут на «нет» в обозримом будущем, согласен дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин. Аренда площади, персонал, логистика, оформление – все, что касается оффлайн-продаж очень дорого.

«Все делают ставки на онлайн-продажи, вкладывают большие деньги в новый софт, - поясняет Шишкин. - Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал. В свою очередь производитель также должен создать к каждой модели пространственную электронную форму. До пандемии эта идея была связана с большим количеством возврата при онлайн-покупках. Гораздо удобнее было бы, чтобы человеку подходило все с первого раза. У нас эта технология внедрена и могу сказать, что это совершенно не трудно. Вопрос в том, как сделать это повсеместно, а не только для небольших брендов. Над этим все бьются, но переход необходим, что особенно четко показала пандемия. Думаю, к осени эти сервисы улучшаться, а к концу этого года приобретут массовость».

Как рассказали «МК» в пресс-службе крупного онлайн-маркета, который не приостанавливал продажи, примерки непосредственно в пунктах выдачи запрещены – покупатель может забрать вещь домой и примерить, а то, что не подошло, вернуть. При этом никакие дополнительные процедуры обеззараживания после таких примерок с одеждой не производятся.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, для защиты от коронавирусной инфекции нет необходимости в дополнительной обработке одежды. Даже если вы ездили в метро, в общественном транспорте, на одежде просто не будет вируса в достаточной концентрации для заражения, даже если случайно что-то на нее попадет, не нужно ее дополнительно стирать. Только планово, вне зависимости от эпидемии», - приводят сотрудники онлайн-маркета цитату Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Как говорят в Роспотребнадзоре, основной путь заражения коронавирусной инфекцией - это контакт с заболевшим человеком, то есть воздушно-капельный путь, - пояснили в пресс-службе онлайн-маркета. - Поэтому для обеспечения безопасности наших покупателей и сотрудников в пунктах выдачи заказов допускается нахождение одновременно только одного клиента, а примерочные кабины закрыты. Сотрудников мы обеспечиваем масками и антисептиками, а в помещении производится уборка с применением дезинфицирующих средств».

 

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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