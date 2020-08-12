Общество

Жителей Псковской области пригласили на фотоконкурс с дополненной реальностью

Красногорский филиал Музея Победы запустил всероссийский семейный фотоконкурс «Победы яркие штрихи». В Год памяти и славы организаторы посвятили творческое состязание 75-летию Победы. Участникам предлагают сделать снимки в популярной сейчас технике «дополненной реальности», рассказали Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».

Фотографии людей необходимо совместить с рисованным фоном - им должно стать легендарное оружие Победы - советские танки, самолеты, пушки и т.д. Рисунок может быть сделан на асфальте или полу, стене или колонне - полет фантазии не ограничен.

«В последний месяц летних каникул мы приглашаем ребят и их родителей посвятить свой досуг увлекательному занятию - созданию фотокомпозиций в жанре интегрирования нарисованных объектов, инсталляций и людей. Выполнение такого задания требует творческого подхода всех членов семейной команды. Кроме того, мы надеемся, что, работая над заданием, участники не только проявят креативность, но и постараются больше узнать о легендарной технике времен войны», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Жюри конкурса будет оценивать оригинальность замысла и названия фото, креативность подхода, мастерство исполнения и выразительность сюжета.

Работы можно присылать до 30 августа на почту bessonova@cmvov.ru.

Итоги конкурса подведут в онлайн-формате 3 сентября. О дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.

Подробности о конкурсе - на сайте mmna.ru.