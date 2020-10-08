Общество

Популярные в пандемию товары и услуги планируют включить в потребительскую корзину

Росстат рассматривает необходимость включения в состав потребительской корзины для расчета Индекса потребительских цен (ИПЦ) ряда новых услуг цифровых сервисов, а также порядка 30 новых товаров.

Причем часть услуг и товаров непосредственно связана с пандемией коронавируса, которая повысила их популярность, пишет газета «Известия». Так, Росстат рассматривает для внесения в состав потребкорзины для расчета ИПЦ геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей. По словам руководителя ведомства Павла Малкова, пандемия заставила обратить более пристальное внимание на цифровые сервисы.

«И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, - отметил он. - Поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов».

Уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, также ведется наблюдение за тарифами по подключению к интернету.

Кроме того, услугу проживания в хостеле также планируют включить в потребкорзину.

ИПЦ всегда должен соответствовать реальной структуре потребления, только тогда он будет отражать реальные изменения в экономике, добавил руководитель Росстата.