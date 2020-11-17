Общество

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области за месяц увеличилась на 8,4%

Просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности в Псковской области (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 ноября составила 50,2 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, это на 3,9 млн рублей (на 8,4%) больше, чем на 1 октября.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, пояснили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 ноября составила 717 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 70 тысяч рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (90,2%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.