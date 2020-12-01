Общество

Актриса Юлия Пересильд посетила псковский приют для животных «Шанс»

6 декабря актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Пересильд посетила приют животных «Шанс» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Шансе», директор и сотрудники приюта провели экскурсию по территории, показали, как устроена его работа. Юлия Пересильд отметила, что все животные хорошо выглядят: чистые, накормлегные - обо всех хорошо заботятся.

Актриса сделала пожертвование в виде высококачественного корма Royal Canin на сумму 100 тысяч рублей. «Особенно необходимым был корм для маленьких щенков, ведь качественное питание для них сейчас - залог крепкого здоровья в дальнейшем. В настоящее время в приюте 12 щенков в возрасте до двух месяцев. Все они ждут своих будущих хозяев», - рассказали в пресс-службе.





Напомним, организация «Шанс» осуществляет отлов безнадзорных собак с улиц Пскова с 2015 года. На попечении «Шанса» находится 198 собак разного возраста, размера и характера.

С лета 2020 года «Шанс» ведет строительство современного приюта для животных при поддержке Фонда президентских грантов.