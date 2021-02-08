Общество

Псковичей приглашают на международный конкурс «Мир создаю я»

Юных жителей Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе «Мир создаю я». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс является частью международного проекта детской народной дипломатии «Мир создаю я». Его цель - предоставление площадки общения для детской и молодежной дипломатии «Венгрия - Россия» через иллюстрации, стихи и репортажи.

Учредителем и организатором конкурса является венгерская компания «Дом здоровья и культуры - Szlávjánszkij Szpirit KFT».

К участию в конкурсе приглашаются школы, вузы, творческие коллективы и учреждения культуры Псковской области.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.