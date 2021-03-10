Общество

Псковской области предложили выбрать город-побратим для укрепления отношений с Узбекистаном

Перспективы развития международного сотрудничества обсудили сегодня, 10 марта, первый заместитель губернатор Псковской области Вера Емельянова и Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев. В первую очередь речь зашла о взаимодействии в области трудоустройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор и генконсул Республики Узбекистан рассмотрели, в частности, возможность осуществления организованного набора граждан Республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории Псковской области по наиболее востребованным в регионе специальностям. Кроме того, Вера Емельянова и Алишер Бабаев обсудили вопросы поддержки студентов из Республики Узбекистан, обучающихся в псковском вузе, а также их дальнейшей реализации в выбранной профессии.

В ходе общения стороны также наметили перспективы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры и спорта. Алишер Бабаев отметил, что в настоящее время в Республике проводятся реформы, нацеленные на укрепление международных отношений с Российской Федерацией. В связи с этим предложил одному из городов Псковской области стать побратимом узбекскому городу для развития дружеских связей.

«Мы готовы искать новые формы сотрудничества по различным направлениям. У нас есть огромный потенциал, с которым нужно работать», - подчеркнула первый вице-губернатор. Особое внимание Вера Емельянова предложила уделить патриотической тематике - военной и послевоенной истории, памяти о героях-победителях Великой Отечественной войны.

Добавим, в преддверии встречи в администрации области Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев вместе с начальником управления протокола и внешних связей администрации Псковской области Марией Бирюковой, и.о. руководителя территориального органа МИД России в Пскове Александром Ивановым возложил цветы к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата» в Пскове, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны.