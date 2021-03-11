Общество

Цифровой 37-й год уже давно наступил - Александр Малькевич

«Цифровой 1937 год уже давно наступил», - такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он рассказал о том, как в декабре 2018 года «без объявления войны и объяснения причин» его заблокировали в Twitter. «Юмор ситуации в том, то я им почти не пользовался, делал записи раз-два в месяц, но мне его "снесли" по жалобе какого-то американского "тролля"», - пояснил гость студии.

«Когда я написал о этом, что меня забанили в Twitter, тут же откуда-то повылезали люди со светлыми лицами, которые начали говорить: "дыма без огня не бывает, если наказан, значит, есть, за что". Это все напоминает мне 37-й год, и в цифровом плане он давно наступил», - сказал Александр Малькевич.

Аналогию с 1937 годом, по его словам, проводил и писатель Александр Цыпкин. «Он, как принято говорить, с одной стороны - либерал, а с другой - очень трезвомыслящий человек, который с иронией пишет очень грустные вещи о том, что у нас сейчас наступил цифровой 37-й год со стороны IT-корпораций», - заметил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург».

«Сегодня человека очень легко забанить. Вы перестаете существовать. Вас нет в соцсетях. Исчезла вся ваша жизнь, годы работы и раскрутки, пропал контент и контакты, завязанные на эту соцсеть. Вы никто, вы умерли для всех. По доносу, который не требует никаких подтверждений», - пояснил Малькевич.