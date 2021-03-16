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Общество

Аргентинец в Овсище

17.03.2021 14:58|ПсковКомментариев: 0

Федерико Ферро - гражданин Аргетины. Ему 51 год. В этом году он получит свой первый диплом о высшем образовании. Федерико изучает в Пскове русский язык. Кириллические буквы с детства будоражили его фантазию. В Пскове он женился и купил квартиру, а в бежаницкой деревне впервые связал банный веник и наколол дров. Местные в 100% случаев принимают его за эстонца.

 

Судьбоносное слово

«У меня было желание приключений. Моя жизнь в Аргентине была немного скучной».

Так говорит человек, который дважды отдавал выручку вооруженным грабителям, когда работал в магазине дисков. Почти всю жизнь Федерико Ферро провел в огромном Буэнос-Айресе, где живут больше трех миллионов человек и находится лучший в испаноязычном мире университет. Наш герой три года учился на факультете философии и два года на дирижера оркестра в Католическом университете Буэнос-Айреса. Однако диплом бакалавра по русской филологии, который этим летом ему вручат в Пскове, будет для Федерико первым в жизни документом о высшем образовании.

До того, как приехать в Псков, Федерико изучал язык в Доме России в Буэнос-Айресе. Выиграл стипендию от Россотрудничества на месяц обучения в Москве. Российская столица его очаровала! Вернувшись домой, решил углублять знания. Заполнил анкету, где нужно было указать четыре желаемых вуза. Два он вспомнил московских, один из Питера, а с четвертым вышла заминка. Тогда кто-то произнес слово «Псков» и сказал что-то про экологию и красивую природу. Анкета отправилась в обработку. Пока нынешние однокурсники Федерико с замиранием сердца ждали результатов ЕГЭ, он сдавал один единственный экзамен — на знание русского языка. Так в 2017 году Федерико оказался на студенческой скамье в Пскове.

Бежаницы и Буэнос-Айрес

В общежитии смог продержаться только три дня.

«Неудобно, нечисто, странный запах, - описывает он свое короткое приключение на улице Инженерной. - Если бы мне было двадцать лет, может, это было бы ничего. К счастью в отделе, работающем со студентами-иностранцами, мне помогли снять квартиру недалеко от университета, там я прожил до 2019 года».

Теперь аргентинский студент живет в собственной двушке в микрорайоне Овсище. Квартиру купил на двоих с женой. Ангелину он встретил в университете. Когда Федерико был первокурсником, она училась на четвертом курсе.

«Увидела Федерико на конференции в Пушкинских Горах и почувствовала, что знаю его давно, что это мой родной человек, и мне надо быть с ним. Началось все с импульса. Могу сказать, что любовь с первого взгляда существует, в нашем случае было именно так», - говорит девушка.

Свадьбу сыграли, не дожидаясь окончания учебного года. Ангелина была Семеновой, а стала Ферро. Тем же летом полетели в Буэнос-Айрес. То есть это в Пскове было лето, а в южном полушарии вполне себе зима.

«Была абсолютно покорена этой страной. Мне понравилось вообще все, - говорит Ангелина о той поездке. - В первую очередь, могу отметить архитектуру, идешь по улице — Нью-Йорк, заворачиваешь за угол — Рим. Удивили аргентинцы, очень необычные люди. Понравился их ритм жизнь, они неспешные, позитивные и открытые, широко улыбаются, хотят знать о тебе все. Еще мне понравилось, что даже зимой много зелени, пальмы — климат не похож на наш».

Федерико — католик. Но, как и жена, надевает обручальное кольцо на правую руку. «Контекст», - коротко поясняет он. А вот во время путешествия в Латинскую Америку оба они носили кольца слева. Контекст.

Ангелина показала мужу свою малую родину. Каждое лето на неделю-две она везет его в Бежаницкий район — в типично русскую глушь рядом с лесом на берегу озера, где стоит дом, построенный руками ее дедушки. Там Федерико научился колоть дрова, впервые сходил в баню, самостоятельно сделав себе веник.

Интересен вопрос о распределении бытовых обязанностей в интернациональной семье.

«Обязанности распределяем согласно возможностям, - уверяет Федерико. - Если я не смог сходить в магазин, я буду помогать готовить ужин или расставлять тарелки на столе. Иногда спорим, кто будет мыть посуду. Но я заметил, что жена была готова больше заниматься бытом».

«Готовность помочь отличает Федерико от наших мужчин, которые могут сказать: "Я не должен это делать, потому что я мужчина". У нас в семье такого нет», - подтверждает Ангелина.

Стипендия за пятерки

В Пскове до университета чаще всего Федерико ездит на такси:

«Выхожу из дома в чистой обуви, а через десять минут — кошмар!», - объясняет он.

Одним из главных плюсов города он называет тот факт, что встретил здесь жену. Город маленький и на контрасте с Буэнос-Айресом поначалу аргентинцу приглянулся. Невысокие дома, немного людей. Но сейчас как раз это его и тяготит. Если театр — то один на весь город. Филармония, где можно послушать классическую музыку — единственная.

Федерико до сих пор не знает, почему его отправили именно в Псков. И почему не посоветовали сначала годичные курсы по изучению языка, такие есть в местном университете. Один из вариантов будущего, которое он для себя рассматривает: возвращение домой и налаживание системы обмена студентами между Россией и Аргентиной.

Никаких скидок на возраст, изначальный уровень языка и жизненный опыт Федерико на парах не получает. Российская (скажем честно — советская) система образования до сих пор его удивляет:

«Идешь на пару или не идешь — в Аргентине преподавателю важно, что ты знаешь. Твоя подготовка зависит только от тебя, от того, что ты сам прочитал. Преподаватель не ругается, если ты не приходишь. В Пскове для меня был немного шок. Я снова, как мальчик».

Есть стипендия: 1800 после сессии с тройкой, 3600 за хорошие и отличные оценки. В Россию Федерико ехал не с пустым карманом. Были сбережения, о которых он вспоминает со словами «исчезли достаточно давно».

Дедушка-коммунист

Перед отъездом в Россию он зарабатывал частными уроками игры на пианино.

Моцарт. Фортепианный концерт №20. Ре минор. Исполняет Федерико Ферро. 

В Пскове музицирует дома для себя и жены, а деньги ему приносит то, что он знает лучше всего на свете — испанский язык. Преподает Федерико в интернете. Его жена Ангелина — специалист в сфере smm, занимается продвижением заказчиков в соцсетях. Семья может работать из любой точки мира. Есть возможность остаться в Пскове и работать в университете преподавателем испанского языка после получения диплома. Если Федерико услышит «хорошее предложение», то готов будет его принять. Или уедет с женой в столицу, где поступит в магистратуру по более прикладной специальности, скажем, на международную коммерцию. Или они отправятся в далекий Буэнос-Айрес, на другой конец света. Ангелина уже провела мониторинг местных соцсетей и увидела, где могла бы приложить свои навыки. Федерико мог бы найти работу, связанную с Россией, отношениями двух стран.

Федерико Ферро в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе после первого курса рассказывает о своем псковском опыте.

Про международные отношения он может многое рассказать на примере своей семьи. В пятилетнем возрасте родители увезли его и сестру в Венесуэлу из-за пришедшей к власти в Аргентине военной хунты. А предыдущее поколение убегало из Испании от диктатуры Франко. «У моей бабушки были французские корни. Она была немного шпионка», - добавляет Федерико детали.

Дедушка придерживался коммунистических взглядов. Это он был тем человеком, который подсунул мальчику русские сказки — на испанском языке, конечно. Показывал изданную в Союзе литературу с загадочными кириллическими буквами, они стимулировали фантазию, говорили о другой далекой и загадочной цивилизации. Интерес к России подпитало увлечение классической музыкой. За свою жизнь Федерико побывал в Испании, Франции, Австрии, Италии, США, Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу, Чили, Уругвае, Бразилии. Но Россия все-таки притянула к себе.

«Последнее время люди все реже замечают, что я иностранец, - говорит аргентинец с некоторой гордостью. - Когда обращают внимание, говорят: "Вы из Эстонии". Так думают вообще все, никогда не называли другие страны».

Его полное имя — Федерико Хуан Педро Ферро. В грубой русификации — Федор Иван Петр Железнов. Для аргентинских друзей — Fede, для русских друзей жены — Федя. Мир меняют именно такие предприимчивые, активные и рисковые люди — пассионарии. Для Пскова будет большой удачей, если летом Федерико услышит «хорошее предложение». Разрешение на временное проживание в России он на всякий случай уже оформляет.

Юлия Магера

Теги: #студенчество #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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