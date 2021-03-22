Общество

Перспективные направления сотрудничества обсудил псковский губернатор с Генконсулом ФРГ в Санкт-Петербурге

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергера состоялась в администрации региона во вторник, 23 марта. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в социальной сфере и сферах молодежной политики, культуры и бизнеса.

Открывая встречу, Михаил Ведерников отметил, что Псковская область взаимодействует по ряду проектов с ФРГ. «У нас есть успехи, но с другой стороны нам хотелось бы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия и найти новые, значимые для наших стран и регионов точки соприкосновения», - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Стефано Вайнбергер рассказал, что визит в Псковскую область - первая рабочая поездка после назначения на должность Генконсула. «Это не случайно, между Германией и Псковской областью существует очень много взаимосвязей, в том числе между городами Псков, Нойс и Гера», - отметил Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге.

В первую очередь стороны обсудили взаимодействие в социальной сфере, в частности, в рамках ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона заметил, что в данном направлении ведется большая работа, уникальный опыт и методики местных специалистов Центра лечебной педагогики под руководством Андрея Царева и строящийся объект - социальный городок для пожилых граждан - ранее были представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время его рабочего визита в регион.

В свою очередь Стефано Вайнбергер высоко оценил деятельность организаций области, которая направлена на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Он рассказал, что в рамках своего рабочего визита будут вручены ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» руководителю Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрею Цареву и его заместителю Светлане Андреевой.

«У нас есть несколько перспективных направлений, если мы объединим усилия муниципалитета, региона, профильных организаций и немецкой стороны, то в ближайшей перспективе на территории региона может быть реализован ряд проектов», - подытожил Михаил Ведерников.

Обсуждая вопрос торгово-экономических отношений, губернатор отметил, что товарооборот региона и ФРГ стабильный, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, его объем не снизился по сравнению с ранними отчетными периодами.

«В рамках взаимодействия мы могли бы со своей стороны презентовать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» для немецких инвесторов», - рассказал губернатор и добавил, что для промышленных предприятий здесь предусмотрены налоговые льготы. ОЭЗ «Моглино» отличает выгодное расположение и транспортная доступность.

В рамках рассмотрения вопроса стороны обсудили возможность организации круглого стола или дискуссионной площадки, на которой представители бизнеса и органов исполнительной власти смогли бы поделиться своим опытом и обсудить перспективы сотрудничества.

Также Михаил Ведерников обозначил необходимость внедрения дистанционных форматов взаимодействия в рамках студенческого и культурного обмена между Псковской областью и ФРГ.

«Необходимо использовать безопасные форматы, потому что не хочется терять все многолетние наработки. У нас достаточно много интересных творческих коллективов, в том числе молодежных. В Германии, уверен, тоже. Будет правильно знакомить молодое поколение с культурой наших стран», - отметил глава региона. Стефано Вайнбергер поддержал инициативу и отметил, что взаимопонимание между молодежью приводит и к взаимопониманию между государствами.

По итогам обсуждения рабочих вопросов было принято решение об обмене предложениями со стороны Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и Администрации Псковской области, которые будут проработаны, после чего направлены на укрепление и развитие партнерских взаимоотношений.

В завершение Стефано Вайнбергер поблагодарил губернатора за радушный прием и время, уделенное на обсуждение вопросов сотрудничества. Михаил Ведерников в свою очередь выразил признательность Генконсулу ФРГ за то, что первым субъектом для рабочего визита стала Псковская область. «Нам очень приятно, что вы нашли время и возможность посетить наш регион и обсудить направления взаимодействия между ФРГ и Псковской областью», - резюмировал губернатор.