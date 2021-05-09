Общество

Александр Котов: День Победы – символ великого народного подвига и единения поколений

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День Победы – священный праздник, ставший символом великого народного подвига и единения поколений, - отметил Александр Котов. - Война переломала судьбы миллионов людей, коснулась практически каждой семьи в нашей стране, потому День Победы так остро отзывается в наших сердцах».

«Мы скорбим об унесенных войной жизнях, гордимся невероятной стойкостью солдат и мирных граждан, ужасаемся страданиям, выпавшим на долю военного поколения, и восхищаемся его преданностью Отчизне и своим идеалам», - продолжил спикер регионального парламента.

«Мы наследники поколения Победителей, и наш долг – хранить память о жертвенном подвиге советского народа. Эта память – не только дань глубочайшего уважения героям войны и безмерной благодарности ветеранам, мы не вправе допустить повторения подобных трагедий в будущем. С праздником! С Днем Великой Победы!» - добавил Александр Котов.