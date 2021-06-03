Президент псковской Нотариальной палаты призвала заключать брачные договоры

Президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева призвала супругов заключать брачные договоры. Пока же, по ее словам, менталитет не позволяет россиянам идти к нотариусу и удостоверять этот документ, сообщила она на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.
«Многие считают, что, если супруги заключили брачный договор, то это прямая дорога к разводу и разделу имущества», - заметила Валентина Николаева. Ее настораживает, что «больше о составлении брачных договоров задумываются банки». «Нас настораживает, что супруги к нам идут не по доброй воле, а по наставлению банков, потому что банк выдает кому-то кредит, и хочет, чтобы кредит выплачивал один из супругов — на кого приобретается квартира», - отметила Валентина Николаева.
Президент Нотариальной палаты Псковской области призвала псковичей заключать брачные договоры (как в браке, так и до брака). «Договор дороже денег. В случае, если не понравится договор, вы вправе в течение своей счастливой совместной жизни изменить его, расторгнуть. А в случае необходимости можно обратиться в суд и доказать, что супруг поставлен брачным договором в неблагоприятное положение, но здесь понадобятся доказательства», - уточнила она.