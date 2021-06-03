Общество

Президент псковской Нотариальной палаты призвала заключать брачные договоры

Президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева призвала супругов заключать брачные договоры. Пока же, по ее словам, менталитет не позволяет россиянам идти к нотариусу и удостоверять этот документ, сообщила она на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

«Многие считают, что, если супруги заключили брачный договор, то это прямая дорога к разводу и разделу имущества», - заметила Валентина Николаева. Ее настораживает, что «больше о составлении брачных договоров задумываются банки». «Нас настораживает, что супруги к нам идут не по доброй воле, а по наставлению банков, потому что банк выдает кому-то кредит, и хочет, чтобы кредит выплачивал один из супругов — на кого приобретается квартира», - отметила Валентина Николаева.

Президент Нотариальной палаты Псковской области призвала псковичей заключать брачные договоры (как в браке, так и до брака). «Договор дороже денег. В случае, если не понравится договор, вы вправе в течение своей счастливой совместной жизни изменить его, расторгнуть. А в случае необходимости можно обратиться в суд и доказать, что супруг поставлен брачным договором в неблагоприятное положение, но здесь понадобятся доказательства», - уточнила она.