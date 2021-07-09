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Общество

Дмитрий Шахов наградил лучших знатоков военной истории

10.07.2021 10:42|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и администрация Опочецкого района наградили лучших знатоков военной истории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Викторина «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов?» среди учащихся общеобразовательных организаций - юных спортсменов-шахматистов - традиционно является обязательным мероприятием при проведении командного первенства области по шахматам. Вопросы викторины отражали 80-ую годовщину нападения гитлеровской Германии и ее союзников на Советский Союз, рассказали в пресс-службе Дмитрия Шахова.

«В этом году мы вспоминаем о трагических событиях в истории нашей Родины – 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, которая была развязана гитлеровской Германией против Советского Союза, в состав которого входила и современная Россия. Эта война по своей разрушительной силе, количеству жертв и числу вовлеченных в нее государств и народов не сравнима ни с одной войной, которые проходили ранее как в Европе, так и в мире в целом», - отметил уполномоченный по правам человека в Псковской области, обращаясь к участникам викторины.

Омбудсмен добавил, что участие каждого из школьников в этой викторине – это не только возможность проявить свои знания истории нашей страны, но и вспомнить еще раз о беспримерном подвиге наших соотечественников, которые в том числе, ценою собственной жизни дали нам возможность жить в своей семье, учиться, работать в своей стране, говорить на своем родом языке.

По условиям викторины, участники должны были письменно ответить на 30 вопросов о событиях и героях Великой Отечественной войны, в том числе защищавших и освобождавших населенные пункты, где проживают сами участники состязания. Результаты интеллектуального соревнования определялись.

Победу в викторине организаторы единогласно присудили учащимся псковской Средней школы №23 с углубленным изучением английского языка. В состав команды входили Никита Иванов, Николай Воронов и Анастасия Филиппова Анастасия. Руководителем команды стала Анна Лабусова.

Серебро досталось команде Регионального центра шахматного образования и спорта, выступавшей в составе: Николай Никитин, Дмитрий Голубев и Анна Веркеенко. Руководитель команды - Александр Шпак.

Третье место завоевала вторая сборная города Великие Луки, в составе которой боролись Николай Зиновьев, Иван Макаров и Екатерина Арламова под руководством Максима Трефилова.

Всего в викторине приняло участие 22 сборных команды из районов и городов Псковской области, а также детско-юношеских спортивных клубов. Заслуженные награды – грамоты, медали и памятные подарки – юным знатокам военной истории России вручил инициатор военно-патриотического мероприятия – уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. 

«Мы всегда должны помнить самое главное, что именно участники Великой Отечественной войны, многие из которых отдали свои жизни за долгожданную Победу 9 мая 1945 года над Гитлеровской Германией и ее союзниками, подарили и обеспечили нам самое ценное право – право на жизнь!», - особо подчеркнул он.

Теги: #память #школьники #уполномоченный по правам человека #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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