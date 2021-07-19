Общество

«Летний университет» в Пскове принял более 150 студентов

Белорусские студенты прошли обучение в псковском «Летнем университете» по трем образовательным программам — журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям soft skills. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время обучения лекции для студентов прочитали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов, а также другие эксперты.

Одним из главных итогов двух недель стали социальные проекты, которые белорусские студенты готовили под руководством наставников и смогут реализовать на родине. Участники подготовили разнообразные проекты: от создания приложений для упрощения путешествий до нравственно-полового воспитания и медицинских решений. Все обучающиеся получили сертификаты о прохождении дополнительных образовательных программ.

Церемония закрытия «Летнего университета» состоялась в Пскове на городском пляже, где прошли спортивные и развлекательные мероприятия. Завершение проекта ознаменовал пролет легкомоторных самолетов с флагами России и Республики Беларусь над акваторией реки Великой.

Напомним, всего в проекте «Летний университет» приняли участие 12 университетов России. Наибольшее количество участников собралось в Пскове - сюда прибыло 150 студентов. Студентам удалось не только получить углубленные знания по своим будущим профессиям, но навыки социального проектирования и soft skills. Кроме того, молодые люди смогли познакомиться с особенностями регионов, где они обучались и увидеть самые интересные места в России.