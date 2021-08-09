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Общество

Фотограф запечатлел в Псковской области марсианский пейзаж

09.08.2021 17:10|ПсковКомментариев: 2

Марсианский пейзаж запечатлел фотограф в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Россети Северо-Запад».

Фото здесь и далее: Светлана Саух

Любители фотосессий устраивают там антуражные съемки, а реставраторы и строители знают его как месторождение уникального туфа: именно этот материал выбрали для отделки восстановленного «Русского Версаля» — Константиновского дворца в Стрельне, отмечается в сообщении.

Необычный карьер находится в 30 км от Пскова, в сторону Нового Изборска. Добраться туда можно только в сухую погоду.

Теги: #Псковская область #Россети #фото
Источник: Псковская Лента Новостей
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