Общество

Фотограф запечатлел в Псковской области марсианский пейзаж

Марсианский пейзаж запечатлел фотограф в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале компании «Россети Северо-Запад».

Фото здесь и далее: Светлана Саух

Любители фотосессий устраивают там антуражные съемки, а реставраторы и строители знают его как месторождение уникального туфа: именно этот материал выбрали для отделки восстановленного «Русского Версаля» — Константиновского дворца в Стрельне, отмечается в сообщении.

Необычный карьер находится в 30 км от Пскова, в сторону Нового Изборска. Добраться туда можно только в сухую погоду.