Общество

Рособрнадзор направил в регионы рекомендации по снижению числа контрольных

Рособрнадзор провел работу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — рассказали в ведомстве.

Ранее Владимир Путин поручил профильным министерствам и субъектам Федерации обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в учебных заведениях. Доклад о его выполнении нужно будет предоставить до 1 июля 2022 года.

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Кроме того, президент распорядился до 1 декабря доложить, как продвигается комплексное обновление системы преподавания истории в школах, а также призвал системно решать вопрос повышения доходов учителей.