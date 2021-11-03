Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
защити дачу от воров
топи печь правильно
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
«Справедливая Россия» возвращает деньги
доставка еды в пскове
Концерт рок-группы «Ария»
морально сильные
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 03.11.2021 17:5013 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области 03.11.2021 22:350 Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75% 03.11.2021 21:400 Более тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области 03.11.2021 21:190 Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове 03.11.2021 21:002 Новые гирлянды украсят Великие Луки 03.11.2021 20:290 Псковичам разъяснили порядок доставки пенсий в ноябрьские праздники
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:1210 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 01.11.2021 13:119 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 27.10.2021 16:179 Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры 30.10.2021 20:406 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни 27.10.2021 11:551 «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове

03.11.2021 21:19|ПсковКомментариев: 0

Очередное заседание комиссии по определению дополнительных социальных гарантий участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по труду и занятости Псковской области.

«Один из самых быстрых способов получить российское гражданство — это принять участие в программе переселения, - отметили в комитете. - А переезд на новое место жительства, тем более в другую страну, – это стрессовое событие для человека, определенный вызов. Нужно искать и устраиваться на работу, находить жилье, снова заводить друзей, то есть, по сути, начинать все сначала. Псковская область очень заинтересована в квалифицированных трудовых кадрах. Мы хотим, чтобы молодежь не просто приезжала к нам, а училась и работала на территории региона».

В рамках реализации госпрограммы соотечественники, приезжающие жить и работать в Псковскую область, имеют право обратиться за дополнительными мерами социальной поддержки, такими как материальная помощь, частичная компенсация стоимости найма жилья (50% в 2021 году), компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное проживание. «В общей сумме это достаточно серьезная помощь со стороны государства», - отметил председатель комиссии - и. о. председателя комитета по руду и занятости Псковской области Сергей Логачев.

Члены комиссии внимательно изучили документы, представленные участниками госпрограммы, по решению комиссии положительно рассмотрено 33 заявления.

Теги: #комитет по труду и социальной политике #соотечественники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 240 человек
03.11.2021, 22:350 Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75% 03.11.2021, 22:170 Ремонтные работы стартовали на улице Александра Невского в Пскове 03.11.2021, 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области 03.11.2021, 21:400 Более тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области
03.11.2021, 21:190 Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове 03.11.2021, 21:002 Новые гирлянды украсят Великие Луки 03.11.2021, 20:540 Псковские школьники могут стать авторами новогодних открыток 03.11.2021, 20:370 Краткосрочный план капремонта на текущий год выполнили в 8 районах Псковской области
03.11.2021, 20:290 Псковичам разъяснили порядок доставки пенсий в ноябрьские праздники 03.11.2021, 20:151 «Экопром» добивается ликвидации свалки в Писковичах 03.11.2021, 20:000 До +10°C ожидается в Псковской области 4 ноября 03.11.2021, 19:531 Псковские предприниматели подали более 400 заявлений о предоставлении субсидии на нерабочие дни
03.11.2021, 19:424 Работы в Мелетово будут продолжены - Вадим Нэдик 03.11.2021, 19:400 Стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант» 03.11.2021, 19:236 Алена Трунова займет пост зампредседателя регионального комитета по труду 03.11.2021, 19:110 Бесплатные билеты в музей получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском»
03.11.2021, 18:510 Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы 03.11.2021, 18:310 Псковский центр «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы» 03.11.2021, 18:275 Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей 03.11.2021, 18:141 Михаил Ведерников поддержал ряд проектов во время онлайн-встречи с молодежью
03.11.2021, 18:070 График вывоза мусора изменится в Локнянском районе с 4 ноября 03.11.2021, 17:5013 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области 03.11.2021, 17:352 Псковская прокуратура выявила ряд нарушения на железнодорожных переездах 03.11.2021, 17:254 У Псковской области есть исторические традиции льняного производства – председатель комитета регионального парламента
03.11.2021, 17:161 В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений до 2024 года 03.11.2021, 17:070 Тематические онлайн-мероприятия пройдут в Пскове в День народного единства 03.11.2021, 16:510 Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ 03.11.2021, 16:431 Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста
03.11.2021, 16:330 Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома 03.11.2021, 16:210 Проект трехлетнего бюджета территориального ФОМС поступил в областное Собрание 03.11.2021, 16:114 Значение Дня народного единства обсудили участники круглого стола в Пскове 03.11.2021, 16:010 Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля
03.11.2021, 15:516 Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове 03.11.2021, 15:411 Псковские бани вновь начнут отапливать с 8 ноября 03.11.2021, 15:285 ПЛН-ТВ: Как псковичи проводят объявленные нерабочие дни? 03.11.2021, 15:100 Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье
03.11.2021, 15:010 В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября 03.11.2021, 14:551 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? ВИДЕО 03.11.2021, 14:450 Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу 03.11.2021, 14:406 Николай Романов оценил инициативу возрождения льняного производства в Псковской области
03.11.2021, 14:330 Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе 03.11.2021, 14:167 Названы сервисы доставки еды в Пскове 03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 03.11.2021, 13:451 В Псковской области увеличился спрос на работников, несмотря на ограничения — исследование
03.11.2021, 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком 03.11.2021, 13:161 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной политики 03.11.2021, 13:033 Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем
03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение 03.11.2021, 12:309 В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник 03.11.2021, 12:140 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? 03.11.2021, 12:102 Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области
03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021, 12:008 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021, 11:512 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:352 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
03.11.2021, 11:268 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:002 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове
03.11.2021, 10:556 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске 03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки» 03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках
03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей 03.11.2021, 10:080 Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе 03.11.2021, 09:533 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021, 09:374 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове
03.11.2021, 09:224 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 03.11.2021, 09:112 Сильный туман ожидается в Псковской области 03.11.2021, 08:582 Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой 03.11.2021, 08:413 Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры
03.11.2021, 08:2822 Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19 03.11.2021, 08:102 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов 03.11.2021, 07:522 Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021, 07:350 Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru