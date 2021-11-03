Общество

Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове

Очередное заседание комиссии по определению дополнительных социальных гарантий участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по труду и занятости Псковской области.

«Один из самых быстрых способов получить российское гражданство — это принять участие в программе переселения, - отметили в комитете. - А переезд на новое место жительства, тем более в другую страну, – это стрессовое событие для человека, определенный вызов. Нужно искать и устраиваться на работу, находить жилье, снова заводить друзей, то есть, по сути, начинать все сначала. Псковская область очень заинтересована в квалифицированных трудовых кадрах. Мы хотим, чтобы молодежь не просто приезжала к нам, а училась и работала на территории региона».

В рамках реализации госпрограммы соотечественники, приезжающие жить и работать в Псковскую область, имеют право обратиться за дополнительными мерами социальной поддержки, такими как материальная помощь, частичная компенсация стоимости найма жилья (50% в 2021 году), компенсация затрат на прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения на временное проживание. «В общей сумме это достаточно серьезная помощь со стороны государства», - отметил председатель комиссии - и. о. председателя комитета по руду и занятости Псковской области Сергей Логачев.

Члены комиссии внимательно изучили документы, представленные участниками госпрограммы, по решению комиссии положительно рассмотрено 33 заявления.