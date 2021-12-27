Общество

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и актуальных проблемах 1-го округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 27 декабря.

Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутатов по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним областной бюджет на следующий год и плановый период 2023 - 2024 годов, резонансные вопросы, рассмотренные в последнее время депутатами регионального парламента, и актуальные проблемы 1-го округа.