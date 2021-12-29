Общество

В Пскове подготовили фотозону ко дню прибытия поезда Деда Мороза

Туристский информационный центр Псковской области подготовил для жителей и гостей региона фотозону на привокзальной площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИЦ.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Напомним, 6 января каждый желающий сможет посетить передвижную резиденцию - сказочный поезд Деда Мороза. Волшебный экспресс сделает остановку на вокзале Пскова и будет находиться там с 13.00 до 18.00.

«Для создания праздничной атмосферы предлагаем сделать памятные снимки в фотозоне ТИЦ Псковской области. Не забудьте отметить нас в социальных сетях. Давайте творить волшебство вместе! Всем сказочного дня и чудесных выходных», - добавили в центре.

Кроме того, ТИЦ выразил благодарность директору вокзала города Пскова Евгению Купцову и организаторам из студии дизайна и флористики «Артишок».