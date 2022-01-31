Общество

Фотографию Пушкинских Гор опубликовали на сайте National Geographic Russia

Профессиональный пейзажный и travel-фотограф Влад Соколовский опубликовал фотографию на сайте National Geographic Russia изображение Пушкинских Гор.

Фото: Влад Соколовский

«Пушкинские Горы, Псковская область, середина декабря 2021 года. Поехали под многообещающий прогноз погоды и не прогадали», - подписал изображение автор.

Сейчас публикация в Instagram-аккаунте Влада Соколовского набрала 1156 отметок «Нравится» и 46 комментариев. «Ах, какой сказочный оттенок - теплота в холоде!», - написали под фотографией подписчики.