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Общество

Туманность Сердце запечатлел псковский астроном-любитель

24.03.2022 16:15|ПсковКомментариев: 0

Туманность Сердце (IC1805) запечатлел псковский астроном-любитель Сергей Попов. Запись он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«Тусклая, но очень красивая. Она находится в созвездии Кассиопея, удалена от Земли на 7500 световых лет», - подписал фотографию астроном-любитель.

По его словам, запечатлеть туманность ему удалось с балкона за две ночи, а снимок - мозаика из двух изображений. Фотография прошла обработку в программах: DSS, Fitstacker и Adobe Photoshop.

Теги: #фото #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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