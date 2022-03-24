Общество

Туманность Сердце запечатлел псковский астроном-любитель

Туманность Сердце (IC1805) запечатлел псковский астроном-любитель Сергей Попов. Запись он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«Тусклая, но очень красивая. Она находится в созвездии Кассиопея, удалена от Земли на 7500 световых лет», - подписал фотографию астроном-любитель.

По его словам, запечатлеть туманность ему удалось с балкона за две ночи, а снимок - мозаика из двух изображений. Фотография прошла обработку в программах: DSS, Fitstacker и Adobe Photoshop.