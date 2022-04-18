Общество

Елена Полонская вручила медали «За заслуги перед Псковом»

Торжественная церемония вручения медалей «За заслуги перед Псковом» состоялась в областном центре сегодня, 19 апреля, в канун Дня местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Глава города Елена Полонская вручила медали «За заслуги перед Псковом» директору средней общеобразовательной школы №12 Виктору Аксенову, заведующей кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Псковской городской больницы Ирине Вязьменовой, председателю Федерации футбола города Пскова Владимиру Косогову и директору спортивной школы «Ника» Константину Чижову.

«Это люди, которые посвятили нашему городу годы упорной работы и безупречной службы, которые подают пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу», - подчеркнула Елена Полонская во время церемонии вручения наград.