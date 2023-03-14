Общество

На рынок армейской экипировки в 2022 году жалоб не было – глава псковского УФАС

Жалоб на рынок розничной торговли армейской экипировкой в Псковской области в 2022 году не поступало. Об этом руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ирина Белоконь сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Антимонопольный территориальный орган усилил контроль на рынке розничной торговли армейской экипировкой. При этом следует отметить, что за весь период 2022 года ни одного заявления, жалобы не поступило на данный товарный рынок», - сказала Ирина Белоконь.

Она отметила, что специалисты псковского УФАС России совместно с прокуратурой выезжали в магазины, где продают армейское снаряжение, и проводили проверку.

«Было установлено, что данный рынок является конкурентным. Хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение, на территории Псковской области отсутствуют», - поделилась результатами глава псковского УФАС.

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Помимо этого, проверка показала, что каждый магазин имеет свою ценовую политику, условия формирования ситуации возможного искусственного дефицита отсутствовали, а временное отсутствие определенных категорий товаров было обусловлено ажиотажный спросом.