На рынок армейской экипировки в 2022 году жалоб не было – глава псковского УФАС

Жалоб на рынок розничной торговли армейской экипировкой в Псковской области в 2022 году не поступало. Об этом руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ирина Белоконь сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что специалисты псковского УФАС России совместно с прокуратурой выезжали в магазины, где продают армейское снаряжение, и проводили проверку.
«Было установлено, что данный рынок является конкурентным. Хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение, на территории Псковской области отсутствуют», - поделилась результатами глава псковского УФАС.
Помимо этого, проверка показала, что каждый магазин имеет свою ценовую политику, условия формирования ситуации возможного искусственного дефицита отсутствовали, а временное отсутствие определенных категорий товаров было обусловлено ажиотажный спросом.