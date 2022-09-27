Экономика

Антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность роста цен армейского снаряжения и спецодежды. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россияне и депутаты Госдумы начали массово жаловаться на рост цен, в связи с этом ведомство организовало проверку. Для проверки обоснованности подорожания армейского снаряжения и спецодежды ФАС направило запросы в крупнейшие торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI».

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», - говорится в сообщении.

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Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился в службу из-за резкого подорожания спецснаряжения и обмундирования. Кроме того, он предложил жестко контролировать движение товара на всем пути от завода к потребителю.