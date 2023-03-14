Общество

«Беседка»: Ирина Белоконь об итогах работы псковского УФАС и вызовах 2023 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 марта. Гость студии - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ирина Белоконь. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней об итогах работы управления в 2022 году и вызовах текущего года.

Какие нарушения антимонопольного законодательства чаще всего выявлялись в прошлом году? Какие инструменты из «арсенала» антимонопольщиков наиболее эффективны в борьбе с нарушителями? Кто чаще всего жалуется в УФАС? Влияет ли на работу управления мораторий на проверки, который в прошлом году был введен правительством? Каковы приоритетные направления работы регионального УФАС в 2023 году?