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Общество

Коммунисты Пскова провели митинг у «Памятника партизанам»

10.05.2023 12:04|ПсковКомментариев: 0

Коммунисты Пскова приняли участие в мероприятиях, посвящённых 78-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме партии. 

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

В городе Пскове у мемориального комплекса «Памятник партизанам» прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие дети войны, коммунисты и сторонники партии во главе с первым секретарём Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко. Участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику освободителям Пскова (Танк Т-34).

 

В обкоме добавили, что в районах области коммунисты совместно с ветеранами, односельчанами приняли активное участие в митингах, автопробегах.

Теги: #9 мая #КПРФ #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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