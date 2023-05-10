Общество

Коммунисты Пскова провели митинг у «Памятника партизанам»

Коммунисты Пскова приняли участие в мероприятиях, посвящённых 78-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме партии.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

В городе Пскове у мемориального комплекса «Памятник партизанам» прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие дети войны, коммунисты и сторонники партии во главе с первым секретарём Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко. Участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику освободителям Пскова (Танк Т-34).

В обкоме добавили, что в районах области коммунисты совместно с ветеранами, односельчанами приняли активное участие в митингах, автопробегах.