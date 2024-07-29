Общество

Псковский район отмечает 97-ю годовщину со дня образования

97-ю годовщину со дня образования Псковского района отмечают сегодня, 1 августа. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото из соцсетей Натальи Федоровой

«Мы чествуем нашу любимую малую Родину с её славными традициями и многовековой историей, её необычайными красотами и богатствами, главное из которых – самобытные и талантливые люди. Вы, уважаемые земляки, храните лучшие традиции предков, вкладываете свой труд и талант в процветание Псковского района, сохраняете мир и согласие в нашем обществе», - написала Наталья Федорова.

Она поблагодарила жителей Псковского района за любовь к родной земле, за труд и заботу об общем доме. «Важно помнить, что каждый из нас вносит свой вклад в будущее Псковского района», - заметила глава муниципалитета.

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют! С Днем рождения, Псковский район! С праздником, земляки!» - заключила Наталья Федорова.

Напомним, Псковский район 27 июля отметил 80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.