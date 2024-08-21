Общество

Скончался бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила дочь журналиста Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», - сказала Мария Бялко, не уточнив причину смерти отца. По ее словам, прощание с ним пройдет во вторник, 27 августа. Место похорон станет известно позднее.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года. По образованию был физиком-ядерщиком. Преподавал в МИФИ, затем работал заместителем директора компании «Бренер», заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в Подольске Московской области. С 2008 по 2009 год занимал пост декана Академии труда и социальных отношений.

Вел программу на радиостанции «Культура», знал восемь языков. В клуб «Что? Где? Когда?» пришел в 1979 году, покинул его в 2010 году, пишет ТАСС.

Мария Бялко добавила, что в последние годы отец «просто был на пенсии».