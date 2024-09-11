Общество

Псковскую практику социальной реабилитации и абилитации отметили на федеральном уровне

Директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По оценке федеральных экспертов, он занял 2-е место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Минтруда РФ

Чествование победителей конкурса прошло на площадке Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в Университете «Сириус» в Сочи. Диплом призера Вячеславу Сукманову на торжественной церемонии вручили глава Минтруда России Антон Котяков и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

«Это уже тринадцатый конкурс профессионального мастерства соцработников. На этот раз было представлено более 3,5 тысячи работ. Число участников постоянно растет. Только за три последних года их стало больше в 1,7 раза. География конкурса обширна. В нем представлены практически все регионы России — от Калининграда до Владивостока, в том числе представители новых регионов — Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В свою очередь председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила значимость того, что на федеральном уровне дана столь высокая оценка наработкам Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца по социальной реабилитации и абилитации: «Большая работа проведена в регионе для создания эффективной системы социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями и интеграции их в общественно-производственную деятельность. Но на достигнутом не останавливаемся и продолжаем развивать проекты в этой сфере».

Напомним, в мероприятиях ВНОТ принимает участие делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой.

Всероссийская неделя охраны труда — крупнейшее в отрасли событие, которое в этом году собрало более 250 компаний из всех регионов России и ряда зарубежных стран. Участниками выставки стали более 8 тысяч человек. Мероприятие продлится до 13 сентября. Организатором недели выступает министерство труда и социальной защиты РФ. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.