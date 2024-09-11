Псковскую практику социальной реабилитации и абилитации отметили на федеральном уровне

Директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По оценке федеральных экспертов, он занял 2-е место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии пресс-службы Минтруда РФ
Чествование победителей конкурса прошло на площадке Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в Университете «Сириус» в Сочи. Диплом призера Вячеславу Сукманову на торжественной церемонии вручили глава Минтруда России Антон Котяков и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
В свою очередь председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила значимость того, что на федеральном уровне дана столь высокая оценка наработкам Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца по социальной реабилитации и абилитации: «Большая работа проведена в регионе для создания эффективной системы социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями и интеграции их в общественно-производственную деятельность. Но на достигнутом не останавливаемся и продолжаем развивать проекты в этой сфере».
Напомним, в мероприятиях ВНОТ принимает участие делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой.
Всероссийская неделя охраны труда — крупнейшее в отрасли событие, которое в этом году собрало более 250 компаний из всех регионов России и ряда зарубежных стран. Участниками выставки стали более 8 тысяч человек. Мероприятие продлится до 13 сентября. Организатором недели выступает министерство труда и социальной защиты РФ. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.