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Общество

День народного единства на «Волшебной горе»: песни, танцы и флешмоб

05.11.2024 12:25|ПсковКомментариев: 0

День народного единства 4 ноября псковичи отметили в парке аттракционов «Волшебная гора», где для гостей подготовили насыщенную праздничную программу. Парк наполнился народными мелодиями, сценическими выступлениями и атмосферой русских гуляний. Посетители смогли принять участие в викторинах, увидеть выступления местных ансамблей и, конечно, насладиться аттракционами. Яркий праздник подарил жителям Пскова возможность ощутить дух единства и весело провести время. Подробнее о празднике — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Утренний блок, начавшийся ровно в полдень, был подготовлен для самых маленьких гостей. В течение двух часов дети принимали участие в веселой и увлекательной анимационной программе по мотивам Дино-вечеринки. Аниматоры в ярких костюмах динозавров сопровождали детей по территории парка, где для них было организовано множество игровых станций. Дети с интересом участвовали в тематических конкурсах, устраивали мини-квесты и фотографировались с аниматорами, которые создавали атмосферу настоящей сказки. Особенно запомнилась викторина о Дне народного единства, где каждый участник получил в подарок воздушные шары, а также сертификаты на посещение парка.

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Символом объединения и одним из излюбленных мест в парке оказалась большая раскраска в честь праздника. Малыши и их родители не отказывали себе в удовольствии и по нескольку раз возвращались к экспозиции. В конце дня полотно превратилось в яркую картину, содержащую в себе частичку каждого, кто стал гостем праздника.

«Детское утро» завершилось мини-диско для маленьких танцоров, на котором ребята смогли проявить свои танцевальные способности. Под веселые мелодии дети смело выходили на танцпол, показывая любимые движения и просто наслаждаясь моментом. Родители с удовольствием поддерживали их, фотографировали и подпевали, благодаря чему утро получилось действительно семейным и теплым.

Несмотря на холодную погоду к 14:00 праздник перешел в новый этап — началась концертно-развлекательная программа под названием «Мы вместе. Мы едины». На главной сцене собравшихся встречали лучшие творческие коллективы Пскова. Ведущие программы рассказывали о значении Дня народного единства и приглашали всех собравшихся к участию в различных активностях. Музыка и песни о России, о дружбе и единстве наполняли парк, создавая настроение патриотизма и общей радости. Артисты пели не только знакомые и любимые композиции, но и авторские произведения, многие из которых были специально подготовлены для этого события. Слушатели охотно поддерживали исполнителей, подпевая и аплодируя, а те в свою очередь благодарили публику душевными словами.

Среди интерактивных развлечений особое место заняли конкурсы и флешмобы. Во время одного из таких конкурсов зрителям предложили поднять триколорные флажки России, которые вручали в процессе викторины о Псковской области. В итоге флажки подняли более ста человек, создав впечатляющее «живое полотно» российских цветов — белого, синего и красного. Этот момент стал символом сплоченности и единства, ради которых и был основан праздник. Участники флешмоба размахивали флажками в такт музыке, повторяя движения за волонтерами и создавая волну цветов, многие отметили, что чувствовали подъем и гордость в этот момент.

День завершился на высокой ноте, оставив у всех гостей ощущение настоящего праздника, объединяющего людей вне зависимости от возраста, профессии или интересов. День народного единства в Пскове еще раз показал, как важно помнить о дружбе, взаимопонимании и национальных ценностях, которые связывают всех жителей России.

Олесия Кривченкова

Фотографии Анны Тягуновой

Теги: #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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