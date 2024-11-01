Политика

«Единая Россия» обсудит со сторонниками подготовку к выборам в Госдуму

«Единая Россия» на площадке центрального исполкома 5-6 ноября проводит всероссийский семинар-совещание для региональных руководителей сторонников партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Мероприятие пройдет в рамках подготовки к выборам в Госдуму. От псковского регионального отделения в мероприятии участвуют председатель псковского регионального совета сторонников Игорь Дитрих и заместитель председателя, руководитель псковского центра поддержки гражданских инициатив Наталья Никифорова.

Семинар-совещание является третьим мероприятием партии для подготовки к избирательной кампании 2026 года - до этого были встречи с местными отделениями и руководством региональных исполкомов. На семинаре будут открытые и закрытые сессии, кроме того, обновится состав центрального совета сторонников партии.

В мероприятии примет участие руководство партии - врио секретаря генсовета Владимир Якушев, его заместители Александр Сидякин и Сергей Перминов, руководитель Высшей партийной школы Роман Романов, а также политологи Виктор Потуремский и Евгений Минченко. На таком уровне встречи со сторонниками не проводились уже несколько лет.

По словам Якушева, для партии принципиально важно, чтобы институт сторонников являлся не «какой-то дополнительной площадкой, а был максимально встроен в систему партийной работы и решение задач партии».

«Система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях станут предметом разговора на семинаре с участием представителей наших советов сторонников из всех регионов», - отметил он.

Как подчеркнул врио секретаря генсовета «Единой России» от качества работы советов сторонников зависит и качество партийных рядов.

«Задача привлечения к работе партии тех людей, которые по формальным основаниям не могут быть членами партии, также по-прежнему актуальна. Еще одно важное направление работы - проекты, связанные с поддержкой НКО. "Единая Россия" должна стать главным лоббистом, в хорошем смысле, для инициатив и проектов общественных активистов. По каждой из названых задач мы вместе с коллегами из регионов обсудим конкретные предложения и планы работы», - заключил он.