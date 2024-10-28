Общество

Ключи от новых патрульных автомобилей вручили псковским росгвардейцам

В Пскове состоялось торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняло участие руководство регионального управления Росгвардии, ветераны ведомства, представители областных и городских властей, а также правоохранительных органов.

Собравшиеся поздравили росгвардейцев, поблагодарили за достойную службу и профессионализм. Особые слова признательности выразили ветеранам, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

В ходе мероприятия росгвардейцам вручили ведомственные награды, а также ключи от новых патрульных автомобилей.

В Псковской области под защитой сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии находится более 5000 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества граждан.

Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания. С начала года они свыше 13 тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли около 2 тысяч административных правонарушений.

Служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не ограничивается только реагированием на сигналы «тревога», поступающие с охраняемых объектов и квартир граждан. Наряды групп задержания вневедомственной охраны, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях, в том числе активно пресекая преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, площадях, скверах и иных местах массового пребывания граждан, напомнили в ведомстве.