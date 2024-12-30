Общество

Полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов

В России в рамках контроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что право сотрудников полиции на доступ в жилье мигрантов закреплено в законе, который вступит в силу 5 марта. Помимо этого они смогут запрашивать у российских госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Также сотрудники МВД смогут получать от банков сведения о банковских счетах иностранцев и движении денежных средств по ним.

Полиция также получит право на наблюдение за иностранными гражданами в режиме высылки, в том числе используя технические средства. Так, правоохранителям разрешат использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц, передает «Лента.ру».