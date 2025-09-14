Псковcкая обл.
Общество

Поднять из руин: что ждет Романову горку в Пскове

16.09.2025 12:19|ПсковКомментариев: 1

Известный комплекс купеческих каменных палат XVII столетия, расположенный на Романовой горке, как только не называли: и выставкой руин, и белокаменными заброшками, и «гнилыми зубами» в улыбке города. Действительно, смотреть без боли на эти объекты культурного наследия федерального значения невозможно. Но в этом году вновь появилась надежда, что пугающие своим внешним видом старинные здания будут реконструированы и получат новую жизнь.

Творческая архитектурно-проектная мастерская «ПсковАрхПроект» планирует сделать на печально знаменитой Романихе красивое и современное пространство, которое будет знакомить гостей города с историей места и станет для них своеобразным путешествием во времени. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

 

Фото: Визуализация проекта реставрации и приспособления для современного использования зданий на Романовой горке

Прошлое и настоящее Романихи

«ПсковАрхПроект» - архитектурно-проектная мастерская, которая появилась при Союзе архитекторов Псковской области. Первым ее руководителем был известный псковский архитектор и художник Виктор Подгорный. Там работали такие специалисты, как Николай Нуколов, Лариса Нуколова, Владимир Бессонов и другие архитекторы. Организация разрабатывала проектную документацию для многих объектов в Пскове, Санкт-Петербурге и Мурманске.

В частности, в областном центре по проектам мастерской были реконструированы набережные Псковы и Великой (архитектор Галина Тютюнникова), возведены здания Пенсионного фонда на ул. Петровской, 53 (архитекторы Н.Нуколов и В.Бессонов), Псковского отделения Сбербанка России на Октябрьском, 23/25 (архитекторы Н.Нуколов и В.Бессонов), а также построены жилые дома и целые кварталы.

В настоящее время компания работает в режиме онлайн и занимается проектной деятельностью. Одна из задач «ПсковАрхПроекта» на сегодняшний день - это разработка проектов реконструкции и приспособления трех зданий на Романовой горке. Речь идет о Втором доме Сутоцкого (Советская, 50а), Доме предводителя дворянства (Советская, 52а) и Доме Карамышева (Советская, 46).

«Мы пытается организовать центральную часть Пскова, воссоздав исторические здания на одной из его старейших улиц. Это Романиха, которая соединяла улицу Великолуцкую (Советскую), идущую в сторону городского Торга, с основной «административной» магистралью Пскова - улицей Губернаторской (Некрасова). Именно она (Романиха - ред.) была местом сосредоточения дворов богатейших псковских купцов XVII - XVIII столетий», - рассказал директор «ПсковАрхПроект» Александр Павлов.

Современное состояние объектов  «Второй дом Сутоцкого» и «Дом предводителя дворянства». Фото Анны Тягуновой.

Второй дом Сутоцкого и Дом предводителя дворянства относятся к объектам гражданского зодчества XVII столетия, а Дом Карамышева - образец жилой застройки Пскова второй половины XIX века. Первоначальная история зданий купеческих палат на Романовой горке и их владельцев достоверно не установлена. В исторической и краеведческой литературе палаты принято именовать либо в честь последних владельцев, либо условными наименованиями.

Так, Второй дом Сутоцкого получил свое название по фамилии последнего дореволюционного владельца - купца Ильи Сутоцкого, который жил в здании с 1909 года. Построено оно было в конце XVII века и основательно перестроено в течение XIX столетия. После 1917 года дом оставался жилым. В 1990-е годы был освобождён для исследования и реставрации и с этого времени пустует.

Второй дом Сутоцкого. Архивное фото. Предоставлено компанией «ПсковАрхПроект»

У палат любопытная планировка: они разделены на две неравные автономные части, каждой из которых принадлежит свое каменное «красное» крыльцо.

О находящимся напротив него Доме предводителя дворянства информации больше. Исследованиями занимался Борис Постников, искусствовед, член Союза архитекторов России, автор проектов реставрации псковских памятников гражданского зодчества XVII - XVIII вв., исследователь истории городских сословий Пскова.

До середины XVII века участком, где находится дом, владел помещик Семен Назимов. Затем его владельцами были мастер-серебряник Венедикт Сарпунов, его сын Михаил Сарпунов, русский государственный деятель граф Пётр Апраксин, псковский помещик Алексей Яхонтов. В 1824 году дом был продан городу Пскову и поступил в распоряжение Городской думы. Спустя время дом перешел в собственность предводителя дворянства Псковского уезда Гаврилы Назимова. У него в гостях в 1820-е годы бывал Александр Пушкин. В 1834 году здание перешло в собственность дворянского Собрания и стало называться Домом предводителя дворянства. После революции до 1951 года там находился суд, в 1960-е годы - общежитие культпросветучилища. Последний раз здание использовалось в 2006 году Псковской областной филармонией.

Дом предводителя дворянства. Архивное фото. Предоставлено компанией «ПсковАрхПроект»

Что касается Дома Карамышева, то впервые он зафиксирован на плане Пскова в 1857 году. Первоначально постройка представляла собой наиболее распространенный в городе конца XVIII - начала XIX века тип жилого дома. С 1896 по 1910 год владельцами дома были псковские дворяне Модест Модестович Карамышев и его жена Ольга Антоновна. Карамышев принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, а с 1881 года продолжил свою карьеру на общественном поприще, занимая различные выборные должности: от мирового судьи Псковского округа до Псковского губернского предводителя дворянства. В честь него даже была названа железнодорожная станция «Карамышево», построенная на землях его псковского имения.

Фото: Предоставлено компанией «ПсковАрхПроект»

В начале XX века дом представлял собой двухэтажную полукаменную постройку с мезонином. В 1900 по 1906 год в первом этаже псковского дома Карамышевых размещалась типография «Труд и знание», в которой были отпечатаны шесть первых номеров первой легальной большевистской газеты «Пчела». В 1947 году пользователем выступало отделение милиции. В 1952 году здание уже фигурирует в документах БТИ как жилой дом. В это время в доме еще сохранялись отдельные элементы отделки интерьера, такие, как изразцовые голландские печи. После пожара, который произошел в начале 2000-х годов, дом расселили.

Многообещающее будущее

По словам директора «ПсковАрхПроект», концепция реставрации и приспособления для современного использования старинных палат и исторического здания предполагает их приспособление под апарт-отели - новый тренд на рынке туристических услуг. Апартаменты включают в себя лучшее от жилой и гостиничной недвижимости. А создание гостиничных концепций в старинных зданиях способствует развитию внутреннего туризма, поскольку такие проекты сами по себе могут являться туристической достопримечательностью.

Фото: Визуализация проекта реставрации и приспособления для современного использования Второго дома Сутоцкого.

Помимо мастерской «ПсковАрхПроект», в проектировании нового туристического комплекса участвуют компании «Модулор» а также псковские архитекторы Лариса Нуколова и Владимир Васильев.

В частности, петербургские архитекторы предложили концепцию развития двух объектов - Второго дома Сутоцкого и Дома предводителя дворянства, которые будут взаимодействовать друг с другом и организовывать пешеходную улицу Романиха, которая соединит улицу Советская (Великолукскую) и улицу Некрасова (Губернаторскую). В основе идеи - научные работы знатока древнего Пскова, архитектора, реставратора, исследователя - Бориса Постникова.

«Мы сделали визуализацию. Получилось красивое пространство, которое впоследствии может стать своеобразным центром притяжения», - сообщил Александр Павлов. Никаких дополнительных украшений из стекла и бетона не предполагается: авторы эскизных проектов стараются максимально сохранять исторический облик зданий. Но в то же время современным решениям тоже есть место - восстановленные старинные палаты будут оснащены архитектурной подсветкой.

Фото: Визуализация проекта архитектурной подсветки Дома предводителя дворянства

По словам Александра Павлова, приспособление исторических зданий даст им новую жизнь. «Мы хотим, чтобы дома: и тот, и другой, и третий - не исчезли. Когда в здании есть хозяин, оно не умирает», - уверен он.

В настоящее время ООО «Модулор» разработан эскизный проект реставрации и приспособления для современного использования Второго дома Сутоцкого (Советская, 50а). Документация передана на согласование в министерство культурного наследия Псковской области.

По объекту «Дом предводителя дворянства» (Советская, 52а) псковский архитектор-исследователь, реставратор, краевед Владимир Васильев ведет архивно-библиографические исследования. Также ООО «ПрофКадастр» выполняются обмерные работы.

Кроме того, архитектором Лариса Нуколовой выполнен эскизный проект реставрации и приспособления Дома Карамышева (Советская, 46).

 

Фото: Визуализация проекта реставрации и приспособления для современного использования зданий на Романовой горке

«Большую помощь нам оказывает министерство культурного наследия Псковской области под руководством Нэдика Вадима Анатольевича. Научную и разрешительную документацию получаем вовремя, никаких проблем не возникает. Надеемся, что в кратчайшие сроки выполним поставленную перед нами задачу - воссоздать памятники архитектуры на Романовой горке и передать их жителем», - отметил Александр Павлов.

Компания «ПсковАрхПроект» планирует информировать жителей Пскова о своей работе, а также приглашает всех желающих к участию в инвестиционном проекте.

Теги: #романова горка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
