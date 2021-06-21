Спорт

Детский фонд получил почти 3 миллиона рублей на развитие футбольного проекта

Социальный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы: укрепление семьи» получил грантовую поддержку благотворительного фонда CSS в размере 2 900 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детском фонде.

Весной 2021 года региональное отделение Фонда приняло участие в конкурсе грантов «Сильнее с CSS 2021». Проект «Мяч дружбы: укрепление семьи» получил высокую оценку экспертной комиссии и вошел в число 24 проектов-победителей конкурса.

«"Мяч дружбы: укрепление семьи" – продолжение и качественное расширение футбольного проекта "Мяч дружбы", который Детский фонд реализует с 2017 года. В рамках проекта регулярные занятия футболом будут использованы как средство психологической работы по укреплению приоритетов и принципов здоровой семьи. В целом, реализация проекта позволит проводить планомерную работу по снятию социального напряжения и улучшения условий жизни детей из нуждающихся семей и подопечных интернатных учреждений Псковской области», - отметили в организации.

Проект продлится до мая 2022 года включительно. За это время будут проведены обучающие тренинги для специалистов по работе с детьми, закуплен спортивный инвентарь, проведен необходимый ремонт помещений, предназначенных для занятий спортом, организованы спортивные тренировки участников проекта, конкурс видеороликов, футбольный турнир и фестиваль, а также множество выездных мероприятий в районы области с праздничными мероприятиями и оказанием адресной (вещевой, продуктовой) помощи семьям.

«Таким образом, реализация проекта, с одной стороны, позволит снять острое напряжение среди семей с детьми в сложной жизненной ситуации за счет оказания адресной точечной помощи, а, с другой стороны, позволит уделить особое внимание профилактике основных проблем семьи и формированию качественно нового отношения детей-участников проекта к своему здоровью, семье, будущему», - добавили в Детском фонде.

По итогам реализации проекта будет проведен мониторинг, отражающий эффективность проводимых мероприятий. Также будет разработан и опубликован кейс методических материалов для всех заинтересованных людей, в том числе специалистов, занимающихся работой с детьми по решению психологических и социальных проблем, и находящихся в поиске новых эффективных методик и решений.

«Так сложилось, что интересные спортивные проекты проходят в финал нашей грантовой программы "Сильнее с CSS" нечасто, поэтому нам было вдвойне приятно оказать финансовую поддержу проекту "Мяч дружбы: укрепление семьи", тем более, что в 2021 году наш конкурс был направлен как раз на поддержку и укрепление семей. Надеюсь, что через футбольный турнир и фестиваль нам вместе удастся вдохновить детей и подростков на бережное отношение к своему здоровью и будущему», - отметила президент благотворительного фонда CSS Наталия Коваленко.

Детский фонд выразил признательность команде экспертов за доверие и высокую оценку грантовой заявки.