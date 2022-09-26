Спорт

Первенство города по самбо пройдет в Пскове

Первенство города по самбо пройдет в Пскове 8 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщили организаторы.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005-2007 годов рождения. Лучшие отправятся на областные состязания.

«Это ступенька к отбору на «Россию». Город, область, округ и потом Россия. Если выиграть все соревнования, можно получить возможность участия в первенстве России. Планы на него у нас самые большие», – отметили организаторы.

Первенство пройдет в УСК «Олимп» по адресу улица Балтийская, дом 11А 8 октября. Начало - в 11:00.