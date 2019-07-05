Происшествия

Жителя Новосокольнического района будут судить за хранение патронов к пистолету ТТ

46-летний житель Новосокольнического района обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в апреле 2018 года мужчина в лесу вблизи деревни Раменье Новосокольнического района при помощи металлоискатели обнаружил и присвоил пригодные для стрельбы 18 патронов к пистолету ТТ образца 1930/33 годов, которые хранил впоследствии в своем сарае в деревне Борисово Новосокольнического района.

8 мая хранящиеся боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.