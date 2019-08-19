Происшествия

Стали известны подробности о пожаре на псковском асфальтобетонном заводе на Пожиговской

Стали известны подробности о пожаре, произошедшем на территории псковского асфальтобетонного завода на Пожиговской. Как пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ горит ангар с битумом: на площади 3,6 тысяч квадратных метров в Пскове.

«На улице Пожиговской внутри ангара горит битум на площади 3,6 тысяч квадратных метров. Предварительно, без пострадавших», - сказали в ведомстве.



Кроме того, в ведомстве уточнили, что сейчас пожар локализован. К ликвидации привлекли 27 человек и 11 единиц техники.

Напомним, пожар произошел 25 августа, по предварительным данным, с 16.00 до 17.00.