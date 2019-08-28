Происшествия

В Стругокрасненском районе загорелся грузовик с бревнами

В Стругокрасненском районе - на 14-м километре автодороги Струги Красные - в деревне Цапелька выгорела кабина грузовика «КамАЗ» и 2 кубометра перевозимых бревен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России, сигнал о возгорании поступил 28 августа, в 9.30.

«Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в гидроманипуляторе, - отметили в ведомстве. - Погибших или пострадавших - нет».

Кроме того, в управлении сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 30, а также пожарно-спасательного поста «Новоселье».