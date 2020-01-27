Происшествия

Лжебанкиры украли у псковичей больше 156 тысяч рублей

Неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, украли с банковских карт псковичей около 156 тысяч рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 января 49-летнему псковичу на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

«И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с его банковской карты деньгами в сумме 135 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в этот же день 24-летняя жительница областного центра купилась на обманные действия мнимого банковского служащего и лишилась со более 21 тысячи рублей с банковской карты. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.