Происшествия

Пенсионерка из Великих Лук «одолжила‎» мошенникам почти полмиллиона рублей

Великолучанка лишилась крупной денежной суммы после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерке, женщине 1960 года рождения, в социальной сети от имени ее знакомой пришло сообщение с просьбой оказать финансовую помощь. Пожилая горожанка откликнулась на это обращение, оформила кредит и за несколько операций перевела «знакомой» в общей сложности 466 тысяч рублей.

Однако потом выяснилось, что знакомая таких сообщений пенсионерке не отправляла. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, возбудили уголовное дело.

«‎В данном случае речь идет о довольно распространенном виде мошенничества, о чем уже неоднократно сообщалось. Знала о подобных фактах и потерпевшая, - отметили в ведомстве. - К сожалению, некоторые пользователи соцсетей в такого рода ситуациях зачастую не проявляют необходимой осмотрительности, что приводит в итоге к серьезным финансовым потерям».