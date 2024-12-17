Общество

Только 22% псковичей обожают Новый год – опрос

Только 22% псковичей обожают Новый год. В любви к Новому году женщины признавались в 1,5 раза чаще мужчин. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Обожают Новый год 22% псковичей. 35% любят, но без фанатизма. Еще 34% относятся к празднику спокойно. 7 из 100 псковичей не любят Новый год, 1 из 100 — люто ненавидит.

Женщины признавались в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (67 и 48% соответственно). Представители сильного пола чаще говорили о нейтральном отношении (41% против 27% среди женщин) и нелюбви (10 и 4%).