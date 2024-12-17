Общество

Последние корректировки в областной бюджет обсудили в финансовом комитете Собрания

Последние корректировки в областной бюджет 2024 года обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Собрание рассмотрит документ на завершающей сессии 2024 года. Доходы региональной казны увеличиваются на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей.

Фото: Псковское областное Собрание

«Увеличение бюджета более чем на 700 млн рублей – это очень хорошо. Увеличение значительное. Предлагаю проект закона поддержать», – сказал председатель комитета по бюджету, финансистам и налоговой политике Александр Братчиков.

Рост доходной части произошёл за счёт поступления федеральных средств, а также обусловлен перевыполнением плана по налоговым поступлениям.

За счёт поступления дополнительных денег и перераспределения имеющихся средств на развитие транспортной системы направляется 734 млн рублей.

Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» к концу года увеличивается более чем на 265 млн рублей. Дополнительные средства также будут направлены в сферу образования, на развитие сельских территорий и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

С учётом предложенных изменений дефицит областного бюджета уменьшается на 234 млн рублей, доходы 2024 года составят 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей.