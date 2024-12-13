Общество

Сергей Боярский возглавил комитет Госдумы по информполитике

Депутата Государственной Думы от «Единой России» Сергея Боярского, сына известного советского и российского музыканта и актера Михаила Боярского, избрали председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фото: Госдума

Ранее Сергей Боярский был заместителем председателя этого комитета.

До него комитет возглавлял Александр Хинштейн. 5 декабря президент Российской Федерации назначил его врио губернатора Курской области.