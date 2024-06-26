Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской Армии и Лепешинского в Пскове

Команда Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по гимнастике

Завершен монтаж окон и дверей в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре

В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о ДТП с наездом на световую опору

День курьера в России празднуют 17 декабря

Психолог рассказала, как с комфортом вернуться к работе после празднования Нового года

Запрет принимать в школы не говорящих по-русски детей поддерживают 67% псковичей — опрос

Лекцию «Детство без опасности» провели для будущих мам в Пскове

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