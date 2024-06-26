Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области

Государственная Дума приняла закон о переименовании ярославского города Ростов в Ростов Великий.
Ранее кабмин РФ поддержал инициативу. В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра, пишет РИА Новости.
В первом чтении законопроект о переименовании города Ростов Госдума приняла 26 ноября.