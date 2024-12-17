Общество

Всю ночь коммунальные службы очищали Псков от снега

В связи с ухудшением погодных условий, а именно снегопадом и переходом в мороз, глава города Пскова Борис Елкин поручил коммунальным службам незамедлительно приступить к вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Борис Елкин / Telegram-канал

В ночную смену на уборку были направлены погрузчики и самосвалы. Параллельно проводилась обработка тротуаров противогололёдными реагентами для предотвращения образования наледи, а также патрулирование участков дорог, которые подвержены подмерзанию.

«Работа по очистке и обработке путей движения пешеходов и автомобилей продолжалась всю ночь и сейчас не прекращается!» - отметил Борис Елкин.