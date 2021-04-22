Происшествия

Житель Опочки погиб при пожаре в своей квартире

Житель Опочки погиб в своей квартире в результате пожара. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в управление в 00:54. Возгорание произошло на улице Гагарина. В двухэтажном многоквартирном доме загорелась двухкомнатная квартира на 2 этаже. Огонь повредил пол, кровать и кресло, квартира закопчена по всей площади.

На месте происшествия обнаружили погибшего хозяина квартиры 1979 года рождения.

Из дома эвакуировали 11 человек, в том числе ребенка.