Происшествия

Гдовичка решила получить «коронавирусную» компенсацию и лишилась денег

Жители Псковской области лишились денег из-за действий дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по Гдовскому района обратилась женщина 1959 года рождения, которая сообщила, что с ее банковской карты украли почти 67 тысяч рублей. Вечером в социальных сетях ей написала знакомая, которая сообщила, что пенсионерка может получить на свои банковские счета выплату компенсации денежных средств в период коронавируса. Доверчивая женщина в ходе общения с неизвестным передала свои персональные данные и лишилась денег с двух банковских счетов.

36-летней жительнице деревни Родина Псковского района днем поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником банка и сказал псковичке о том, что ей предлагают особое кредитное предложение – снижение процентной ставки. Женщину это заинтересовало. Но вместо снижения процентов по кредиту с ее счета исчезло 8 500 рублей.

А в УМВД России по городу Пскову обратился 46-летний местный житель. Он сообщил стражам порядка о краже. Ранее мужчина утратил несколько банковских карт, и неизвестный оплатил ими свои покупки в магазинах областного центра. В результате у мужчины было похищено около 42 тысяч рублей.

По данным фактам завели уголовные дела, продолжается расследование.